Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a declarat sambata dupa-masa, la o intalnire electorala organizata la Bistrita cu participarea presedintelui Klaus Iohannis, ca PSD "este partidul fake news" si ca liberalii sunt obligati sa fie "in garda" pana in data de 24 noiembrie, pentru a demonta "minciunile" spuse…

- Cea mai mare mutare de pe scena politica in turul 2 al alegerilor prezidențiale in Argeș! Liderul PNL Argeș a reușit sa faca o ințelegere cu Partidul pentru Argeș și Muscel (PAM). Anunțul a fost facut azi intr-o conferința de presa de liderii celor doua partide, Adrian Miuțescu și Mihai Tudor. ”Suntem…

- Intrebat de catre jurnalistul Radu Tudor care sunt cele doua teme care ar fi trebuit dezbatute in aceasta confruntare electorala, care nu exista pana acum, intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila, senatorul Daniel Zamfir a precizat: ”In primul rand, proiectul de țara trebuie dezbatut! Nu acest…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu s-a dezlanțuit in Parlament dupa discursul lui Ludovic Orban, premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis.Citește și: ALERTA Ministrul Justiției a CONVOCAT Comisia MCV: Instituțiile, SOMATE sa ia masuri URGENTE "Va fi un test de responsabulitate și…

- Candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca s-a bucurat si a baut sampanie in momentul in care a cazut Guvernul Dancila prin motiune de cenzura si considera ca acesta ar…

- Klaus Iohannis si Ludovic Orban au participat sambata, la scoala de vara a TNL de la Venus. Cei doi au fost prezentati inainte de a-si sustine discursurile de catre presedintele TNL, Mara Mares. Aceasta l-a descris pe Orban ca fiind “forever young” si “die hard pentru adversarii politici”. “O…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a scris, pe Facebook, ca decizia premierului Viorica Dancila de a depune o plangere in instanța impotriva președintelui Klaus Iohannis privind declarațiile acestuia despre un "Guvern corupt" este o soluție prin care "sa te umpli de penibil definitiv", potrivit Mediafax."Caldura…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a criticat sambata decizia Comitetul Executiv National al PSD de a-l actiona in instanta pe presedintele Klaus Iohannis, care a afirmat ca Guvernul este corupt. "Caldura mare dauneaza grav conducerii PSD! Daca minte nu e, daca sanse sa intre in turul doi nu…