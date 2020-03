Stiri pe aceeasi tema

- ASIA EXPRESS 10 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING ANTENA 1. Cursa pentru ultima șansa ar putea opri drumul in competiție pentru o echipa. Ziua de bilanț a etapei cu numarul patru incepe in seara aceasta, de la 20:00, pe Antena 1. Cursa pentru ultima șansa ar putea opri drumul in competiție al…

- ”Participarea mea la Asia Express este o provocare, așa am și primit-o”, a spus acesta. Potrivit Cancan.ro, Irinel Columbeanu vrea sa dea mai mult o lovitura de imagine, suma pentru care a acceptat sa particpe este… 0, omul de afaceri fiind mult prea bogat pentru a aștepta o remunerație pentru prestația…

- Recent, Gina s-a filmat pe pagina sa de Instagram, fara pic de machiaj, dorind sa se arate naturala, fara niciun filtru. Vedeta a vrut sa demonstreze ca nu exista perfectiune, fiecare persoana are zile mai bun si mai putin bune. Potrivit imaginilor, tenul iubitei lui Smiley nu arata foarte…

- Fara sa vrea, Lia Bugnar a relatat și un episod violent care a avut loc in timpul filmarilor, devenind ”victima” unui alt concurent nervos. Este vorba despre Speak, insa actrița s-a ferit sa-i dea numele. „Oamenii care participa la emisiune sunt in puncte diferite ale ințelegerii vieții.…

- Alex Abagiu și prietenul lui Radu au pornit pe Drumul Comorilor convinși fiind ca experiența celui mai dur reality-show poate ascunde multe situații limita. Și nu s-au inșelat. Asia Express ii va scoate pe concurenți din zona de confort. O parte dintre ei, insa, și-au facut bagajele temeinic inainte…

- De trei ani, sarbatorile de iarna ale Ginei Pistol sunt cumva pe repede inainte. Plecata din octombrie in Asia, sa filmeze pentru reality-show-ul “Asia Express”, vedeta revine de fiecare data in țara cu foarte puțin timp inainte de Craciun, așa ca darurile pentru cei dragi pot fi o problema, daca nu…