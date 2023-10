Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Licitații in derulare pentru o creșa noua la Abrud. Va gazdui 4 grupe de copii. Primar: Demaram construcția anul viitor Primarul din Abrud, Cristian Albu, a anunțat ca orașul va avea in scurt timp o creșa moderna. Potrivit acestuia, licitațiile sunt in curs și sunt derulate de Compania Naționala…

- Consilierii locali sunt convocați astazi intr-o ședința de plen de indata, iar subiectul este unul mai mult decat interesant. Municipalitatea are de aprobat predarea catre Compania Naționala de Investiții a terenului necesar ridicarii viitoarei sali polivalente a orașului. Acesta trebuie predat viabilizat,…

- Primarul orașului Targu Ocna, Cristian-Aurelian Ciubotaru, a anunțat demararea unui important proiect in orașul Targu Ocna, județul Bacau, menit sa refaca și reabiliteze drumurile din zona pentru a elimina efectele inundațiilor. Proiectul este realizat in colaborare cu doi constructori, care au depus…

- Dupa ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau, desfașurata saptamana trecuta, primarul Constantin Toma a anunțat demararea a inca patru investiții. ,,Este vorba in primul rand despre aprobarea PUZ-ului pentru dezvoltarea Campusului pentru punerea in aplicare a ,,Consorțiului pentru…

- Sala de sport școlara, la Mihalț. Licitația pentru execuția lucrarilor a fost lansata. Ce planuri de viitor are primarul comunei O sala de sport școlara urmeaza sa fie construita in curand in localitatea Mihalț, printr-o investiție a CNI de peste 9,4 milioane de lei. Compania Naționala de Investiții…

- Primarul comunei Darmanești, Danuț Chidoveț, a anunțat ca in satul Mariței va fi construit un camin cultural nou. Danuț Chidoveț a precizat ca investiția a fost scoasa deja la licitație de Compania Naționala de Investiții. Valoarea investiției din satul Mariței va fi de aproximativ un milion de euro.…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca se lucreaza intens la Sala Polivalenta din zona „Metro”, unde s-au montat primele macarale. El a amintit ca proiectul se realizeaza cu fonduri europene, prin Compania Naționala de Investiții. Potrivit devizului general, valoarea estimata a investiției este de…

- Adrian Vestea se afla luni, intr-o vizita in judetul Constanta si a dorit sa afle care este stadiul lucrarilor la Sala Polivalenta si la Cazinou. “In cursul zilei de astazi am vizitat doua dintre obiectivele care sunt in derulare de catre Compania Nationala de Investitii. Vorbim de Sala Polivalenta.…