Alin Burcea, Paralela 45: Nu exista nici macar o discutie pe tema vanzarii

- Agentia de turism Paralela 45 ar putea fuziona cu o firma de incoming de pe piata, a anuntat luni Alin Burcea, proprietarul companiei, care a precizat totodata ca, pentru acest an estimeaza un rulaj in crestere cu 12-15%, de la 70 milioane euro anul trecut potrit news.ro"Probabil ca vom fuziona…

- Aeroportul Internațional Cluj va fi conectat în vara anului viitor cu stațiunea Bodrum printr-un zbor charter. Este singura cursa catre Bodrum lansata la nivel național cu plecare de pe aeroportul clujean. ”Aceasta este singura din Cluj (n.red. cursa catre Bodrum) și eu cred ca…

- Diaspora reprezinta o clientela foarte importanta pentru agentiile de turism din Romania, intrucat romanii din strainatate isi permit sa cumpere, avand un salariu mai mare, si vacante un pic mai scumpe, a declarat pentru AGERPRES Alin Burcea, CEO Paralela 45. "Asa cum presedintele Iohannis s-a bazat…

- "Pentru agentiile de turism ar fi prima masura pe care ar trebui sa o ia noul ministru de Turism, sa alinieze TVA la 5-. De sase ani cerem scaderea TVA de la 19-. Hotelierii, care ofera la partide conferinte au avut mai mult succes, ei au 5- TVA si la cazare, si la masa. E o discrepanta pe care nu o…

- Romania se afla pe locul 7 in topul tarilor care trimit cei mai multi turisti in Antalya, conform unor date ale autoritatilor din Turcia, anul acesta 243.280 de turisti romani alegand aceasta regiune ca destinatie de vacanta, aproape dublu fata de anul 2015, potrivit lui Alin Burcea, CEO al touroperatorului…

- Romanii practica in Antalya un turism „de lux de masa” si lucreaza 50 de saptamani pentru o vacanta regeasca de doua saptamani, a declarat miercuri Alin Burcea, CEO si proprietar al agentiei de turism Paralela 45. Mai mult de 300.000 de romani au ajuns in Turcia in acest an, Antalya atragand peste 243.000…

- Proprietarul agentiei de turism Paralela 45, Alin Burcea, spera ca noul Guvern sa pastreze voucherele de vacanta, spunand ca acestea au sprjinit mult turismul, iar pentru multe statiuni balneo si de la munte au fost extraordinar de benefice.

- Un zbor charter care va pleca de pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta catre Antalya va fi lansat anul viitor, prima cursa urmand sa fie pe data 14 iunie, iar ultima pe 6 septembrie, frecventa fiind saptamanala, a anuntat Alin Burcea, proprietarul agentiei de turism Paralela 45.