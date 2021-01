Alimentele care sunt aur pentru femei. Beneficii nebănuite, toate trebuie să le consume Ce alimente aduc beneficii imense femeilor? Toate trebuie sa le consume, mai ales ca este ușor sa le aduca in prim-plan in dieta lor zilnica. Asigura-te ca ai parte de toți nutrienții necesari in funcție de etapa vieții in care te afli! Alimente benefice pentru femei O alimentație echilibrata te ajuta sa pari mai tanar, […] The post Alimentele care sunt aur pentru femei. Beneficii nebanuite, toate trebuie sa le consume appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce trebuie sa introduci in meniul tau zilnic? Unele alimente sunt extrem de sanatoase și benefice pentru organism. Toți romanii trebuie sa le consume pe cat de des posibil. De ce lucruri trebuie sa ții cont cand iți faci lista de cumparaturi? Lista de cumparaturi: alimente care sunt extrem de sanatoase…

- Se știe deja ca o alimentație sanatoasa insemna alimente bogate in substanțe nutritive și antioxidanți. Dar care sunt acestea. Iata zece alimente pe care trebuie sa le consumi daca vrei sa traiești pana la adanci batraneți. Alimentele care te ajuta sa traiești ‘pana la adanci batraneti’ Lamaile Ele…

- Nu este nevoie sa investești in produse pentru par scumpe – ingrijirea parului se poate face cu ingrediente pe care le ai deja in bucatarie! Data viitoare cand fierbi orez, gandeste-te de doua ori inainte sa arunci apa. Apa de orez este bogata in minerale si vitamine (B1, C, E)... The post Nu mai arunca…

- Sigur mulți nu au auzit de acest nutrient, dar e unul din cei pe care vrand sau nevrand ii consumi in preparatele pe care le ai in meniul zilnic. La ce ajuta și pentru ce e fundamental? De ce ar trebuie sa consumi colina? E un nutrient care-ți aduce numeraose beneficii Numele lui poate nu […] The post…

- In plin sezon de viroze si gripe, medicii ne sfatuiesc sa tinem cont mai mult ca niciodata de alimentatie si sa punem pret pe alimentele care ne feresc de toate tipurile de infectii. Iata ce produse trebuie sa consume romanii pentru a intari imunitatea. Alimentele care ajuta la cresterea imunitatii…

- Desi este un preparat cu originea in Germania, romanii din toate colturile tarii pun, in fiecare toamna, cantitati mari de varza murata. Pe langa faptul ca este extrem de gustoasa, aceasta este si foarte sanatoasa. Iata ce schimbare majora produce in organism consumul de varza murata! Varza murata,…

- Romanii și-au schimbat puțin dieta zilnica in contextul pandemiei și au adaugat mai multe surse de vitamine in alimentație. Ce fructe au preferat in timpul crizei sanitare? Ce beneficii miraculoase au acestea? Fructele preferate de romani in timpul pandemiei? Majoritatea oamenilor au avut grija și la…

- Salubritate 2000 SA va asigura ridicarea deseurilor in tot Pitestiul. Ce tarife au de platit cetatenii si operatorii economici. Salubritate 2000 S.A. anunța ca, urmare a Hotararii Consiliului Local nr. 319/17.09.2020 prin care a fost aprobata delegarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare…