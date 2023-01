Alimente cu insecte vii, la restaurantele fast food și patiseriile din Piața Unirii Inspectorii ANPC au gasit nereguli la toate restaurantele fast food și la patiseriile din centrul Capitalei. Protecția Consumatorului a descoperit mancare cu insecte vii sau alimente depozitate direct pe jos. ANPC a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in zilele de miercuri si joi au avut loc actiuni de control la operatorii economici care desfasoara activitati comerciale, in domeniul produselor alimentare sau de alimentatie publica, in zona Pietei Unirii din Sectorul 3 al Capitalei. “Prioritizam informatiile primite in mediul online, la nivelul Academiei Comisarilor. Vizam, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in zilele de miercuri si joi au avut loc actiuni de control la operatorii economici care desfasoara activitati comerciale, in domeniul produselor alimentare sau de alimentatie publica, in zona Pietei Unirii din Sectorul 3 al Capitalei. “Prioritizam…

- ANPC a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in zilele de miercuri si joi au avut loc actiuni de control la operatorii economici care desfasoara activitati comerciale, in domeniul produselor alimentare sau de alimentatie publica, in zona Pietei Unirii din Sectorul 3 al Capitalei. “Prioritizam…

- Nereguli grave au fost descoperite de catre comisarii de la Protecția Consumatorilor in doua unitați de cazare din Gorj. La o pensiune din Ranca, una dintre cele mai cautate stațiuni pentru schi in acest sezon, comisarii au gasit alimente depozitate chiar in toaleta.

- Nereguli grave au fost descoperite de catre comisarii de la Protecția Consumatorilor in doua unitați de cazare din Gorj. La o pensiune din Ranca, una dintre cele mai cautate stațiuni pentru schi in acest sezon, comisarii au gasit alimente depozitate chiar in toaleta.

- Comisarii de la Protecția Consumatorilor au facut un control la restaurante McDonalds și KFC din București, unde au constatat ca porțiile de cartofi erau mai mici decat gramajul afișat sau ca paharele cu sucuri erau umplute sub nivelul inscris. Au fost date amenzi de 15.000 de lei și s-a decis suspendarea…

- McDonald"s in Romania continua procesul de expansiune la nivel national cu al patrulea restaurant din Iasi, al doilea de tip Drive-Thru Iasi, 24 noiembrie 2022 – Premier Restaurants Romania, operatorul lantului de restaurante McDonald"s din Romania, isi extinde reteaua si deschide astazi restaurantul…

- ANPC a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca a fost realizat un control la Pizza Bonita (SC Matteo Grup SRL), din cadrul mall-ului Park Lake din Bucuresti, si la restaurantul AZR Lebanese (S.C. Sefrina SRL), din Sectorul 2 al Capitalei. Comisarii ANPC au gasit mai multe abateri, printre…

- ANPC a transmis, luni, ca in urma unei reclamatii a fost facuta o actiune de control la operatorul economic SC Adyole Clean Service SRL (Strand Berceni), din Bucuresti. In urma verificarilor, comisarii ANPC au descoperit mai multe nereguli, printre care folosirea unor materii prime, semipreparate…