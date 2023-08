Alibaba a lansat un nou model de inteligenţă artificială care poate înţelege imaginile şi poate duce conversaţii mai complexe Gigantul tehnologic chinez a spus vineri ca cele doua noi modele ale sale, Qwen-VL si Qwen-VL-Chat, vor fi open source, ceea ce inseamna ca cercetatorii, academicienii si companiile din intreaga lume le pot folosi pentru a-si crea propriile aplicatii AI, fara a fi nevoie sa-si antreneze propriile sisteme, prin urmare economisind timp si cheltuieli. Alibaba a spus ca Qwen-VL poate raspunde la interogari deschise legate de diferite imagini si poate genera subtitrari. Intre timp, Qwen-VL-Chat ofera ”o interactiune mai complexa”, potrivit Alibaba, cum ar fi compararea mai multor intrari de imagini… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

