Stiri pe aceeasi tema

- Aliatii presedintelui republican Donald Trump au depus joi un recurs in urgenta la Curtea Suprema a SUA in care au cerut blocarea certificarii rezultatelor alegerilor din statul Pennsylvania, informeaza AFP. Aceasta recurs a fost introdus dupa respingerea, sambata, de catre Curtea Suprema a statului…

- O curte de apel federala a SUA a respins vineri cererea candidatului republican la presedintia SUA, presedintele în exercitiu Donald Trump, de a bloca declararea contracandidatului sau democrat Joe Biden drept câstigator al electorilor din statul cheie Pennsylvania, transmite Reuters.Verdictul…

- Joe Biden va deveni al 46-lea președinte al Statelor Unite, conform proiecțiilor anunțate de mai multe canale media, intre care CNN și Associated Press, facute dupa calcularea voturilor obținute de candidatul democrat in statul Pennsylvania. Acest stat ii aduce lui Joe Biden scorul electoral necesar…

- Americanii au intrat in a patra zi dupa alegerile prezidențiale și tot nu au aflat rezultatul final, deși exista indicii privind o victorie a lui Joe Biden. Au fost și cazuri mai complicate. In 2000, rezultatul a fost aflat dupa 35 de zile. Iar in 1876, dupa aproape 4 luni, scrie BBC News.Americanii,…

- Continua suspensul in alegerile din SUA. Prezidentialele americane continua in justitie. Un judecator al Curtii Supreme a Statelor Unite a oferit vineri presedintelui Donald Trump o victorie partiala temporara in Pennsylvania. Trump l-a aertizat pe contracandidatul sau democrat Joe Biden sa nu-si revendice…

- In cazul in care rezultatul alegerilor prezidențiale din Statele Unite nu este clar și va fi disputat de ambii candidați s-ar putea ajunge la procese in justiție, dar și la forme mult mai ciudate, precum electori paraleli ai fiecarui candidat ori implicarea directa a Congresului in alegerea urmatorului…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare „o frauda majora” in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, „in ceea ce ma priveste”, „am castigat deja”, desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor…

- Presedintele Donald Trump a obtinut inca doua victorii importate impotriva fostului vicepresedinte Joe Biden. Potrivit New York Times, presedinte s-a impus in statele Iowa si Montana. Cei noua electori obtinuti in cele doua state sunt insa anulati de victoria lui Biden in Minnesota, stat cu 10 electori.…