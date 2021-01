Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul de ședința de la DNA a solicitat Curții de Apel București condamnarea Elenei Udrea la 12 ani de inchisoare in dosarul finanțarii campaniei din 2009. Elena Udrea a reacționat pe Facebook și a spus ca pedeapsa este mult prea mare, precizand ca nimeni nu a luat niciun ban. “Cred ca daca o omoram…

- YouTube il da afara de pe platforma sa pe Donald Trump - pe o perioada nedeterminata -, iar de la 13 ianuarie acesta nu mai poate posta pe aceasta platforma de impartasire de video, in urma unei suspendari a contului acestuia, dupa ce Twitter a inchis definitiv contul fostului presedinte american,…

- Milioane de utilizatori de WhatsApp au renunțat la aplicației, dupa ce platforma a anunțat schimbarea condițiilor de folosire a datelor personale, conform The Guardian . Oamenii s-au reorientat catre alte aplicații, cum ar fi Signal și Telegram. Exodul a fost insa atat de mare, incat WhatsApp a amanat…

- El are peste 520 de mii de urmaritori si promite mentorat și coaching pentru elevi, studenți și parinți. Incepe curațenia in instituțiile de stat. Primii angajați care vor fi disponibilizați Dar mai multe persoane, intre care profesori si parinti, au reclamat ca postarile sale si modul in care interactioneaza…

- 2020 a adus scaderi abrupte ale produsului intern brut in marea majoritate a tarilor, cu cateva exceptii precum China, Taiwan, Egipt sau Turcia. Cu toate acestea, doar 19 din cele 65 de tari analizate trimestrial de Nielsen in studiul global “Quarter by Numbers” au inregistrat scaderi in volumul vanzarilor…

- In 6 ianuarie vicepreședintele american Mike Pence va superviza confirmarea finala a victoriei președintelui Ales Joe Biden iar apoi probabil va parasi țara, scrie Politico . Ca vicepreședinte Pence are sarcina stinghera dar pe care nu o poate evita de a prezida sesiunea Congresului care va formaliza…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo se pregateste sa porneasca intr-un turneu in sapte tari, cuprinzand aliati ai SUA din Europa, Caucaz si Orientul Mijlociu, informeaza miercuri dpa, potrivit AGERPRES.Seful diplomatiei SUA intentioneaza sa viziteze Franta, Turcia, Georgia, Israelul, Emiratele…