Stiri pe aceeasi tema

- Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, stat membru NATO, a reproșat vineri atat Aliantei Nord-Atlantice, cat si Uniunii Europene (UE) lipsa unei ”actiuni hotarate” impotriva invaziei Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. „NATO ar fi trebuit sa ia masuri mai decisive. Europa nu are hotarare in…

- Joi, 24 februarie, in mai multe sate de pe Valea Prutului din județul Vaslui au fost declanșate sirenele de alarmare publica. Autoritațile au facut apel la calm, precizand ca sunt exerciții pentru a verifica funcționalitatea acestora. ”Avand in vedere contextul actual cu privire la izbucnirea conflictului…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, ca ii este teama dupa ce Rusia a invadat Ucraina. “E o situatie dificila. Sunt foarte multi romani care traiesc in Ucraina, sper sa se rezolve cat mai repede aceasta situatie si oamenii care se afla in zonele critice…

- Croația iși va retrage toate trupele din forțele NATO aflate in Europa de Est in cazul unui conflict intre Rusia și Ucraina, a declarat marți președintele croat Zoran Milanovic, citat de agenția de stat rusa TASS. „In calitate de comandant suprem am urmarit cu atenție afirmații care arata…

- Autoritațile Marii Britanii se tem ca Rusia ar putea sa-și foloseasca resursele naturale ca "arma" și sa reduca livrarile de gaze in Europa ca raspuns la sancțiunile Occidentului impuse din cauza escaladarii din Ucraina, scrie ziarul Times. Moscova neaga categoric planurile atribuite Rusiei de escaladare…

- Germania s-ar putea afla intr-o situatie fara iesire in cazul unei invazii ruse in Ucraina, intre principalul ei furnizor de gaze si cei mai importanti aliati de securitate ai sai, noteaza Reuters intr-o analiza transmisa joi. Cancelarul Olaf Scholz s-ar confrunta cu presiuni din partea Statelor…

- Se pare ca Guvernul SUA ia in calcul tot mai serios un eventual conflict armat Rusia – Ucraina, din moment ce partenerii strategici de peste Ocean au pus la cale un plan pentru a livra gaze in Europa. Statele Unite sunt ingrijorate ca Rusia se pregateste pentru posibilitatea unui nou atac militar asupra…