Algeria: Preşedintele Tebboune, revine în Germania pentru tratament Presedintele algerian Abdelmadjid Tebboune a revenit duminica in Germania pentru a urma un tratament din cauza unor complicatii la un picior, dupa o infectare recenta cu COVID-19, potrivit televiziunii publice, relateaza AFP. Aceasta revenire in Germania survine la mai putin de doua saptamani, dupa ce initial a stat doua luni in aceasta tara. Nu au fost dezvaluite detalii cu privire la durata sederii presedintelui algerian in Germania. Presedintele Tebboune, in varsta de 75 de ani, s-a intors de la Berlin pe 29 decembrie, dupa spitalizare, urmata de convalescenta, dupa ce a fost infectat cu coronavirus… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

