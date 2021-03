Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu a anunțat pe contul de socializare ca a primit oferta de a participa la Survivor Romania 2021, insa nu va da curs acestui lucru, pe motiv ca trebuie sa fie alaturi de cei doi copii. Claudia preciza in mediul virtual ca nu va da curs acestei oferte deocamdata, din cauza procesului…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, susține ca ritmul de munca pe care l-a impus la Primaria Sectorului 1 genereaza nemulțumiri tot mai mari in randul funcționarilor, iar aceștia pleaca pe capete. Citește și: Clotilde Armand iși AMENINȚA angajații: dați documentele la DNA sau ZBURAȚI…

- Primul loc in ceea ce privește nivelul salariului pe care angajații de la Spitalul din Targu Jiu il primesc luna de luna este deținut de o femeie angajata ca moașa la acest spital, care primește nu mai puțin de 24.000 de lei in in fiecare luna. Vorbim aici de o suma neta. Cu alte cuvinte, cu aceasta…

- Asta e aroganța suprema. Brigitte și Florin Pastrama pleaca definitiv din Romania și vor sa se mute intr-o țara mai…calda. In timp ce majoritatea vedetelor evadeaza in Dubai sau Maldive pentru cateva saptamani de relaxare, soții Pastrama vor sa se stabileasca acolo permanent. Ce doi au contactat un…

- Saptamana trecuta erau la saniuș, iar au acum au aterizat intr-un paradis exotic. Adela Popescu și Laura Cosoi și-au luat soții și copiii și au plecat in Maldive, sa se bucure de mare, soare și plaja.

- Pe unde mai pleaca romanii in strainatate, in vacanța de sarbatori? Ei bine, mulți au optat pentru destinații ca Zanzibar, Maldive, Egipt, Dubai sau Turcia. Partea interesanta e ca unii iși pot plati vacantele si in 12 rate, cu dobanda zero, spune o agenție de turism care se ocupa de tot ceea ce trebuie…

