Presedintele filialei iesene a PNL, Costel Alexe, ministrul Mediului, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa, ca proiectele importante ale municipiului, judetului, dar si ale regiunii trebuie sustinute, subliniind faptul ca este pentru prima data in 30 de ani cand liberali au reprezentare in toate mediile politice.



"Avem un parteneriat pentru Iasi si vom face tot ce ne sta in putinta sa atragem investitii si sa dezvoltam aceasta zona. Vrem sa recuperam decalajul Moldovei fata de celelalte regiuni mai dezvoltate, decalaj care s-a acutizat in ultimii ani. Este pentru…