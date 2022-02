Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, efectueaza joi si vineri o vizita in Italia, la Roma, unde are programate intalniri la Institutul Superior de Sanatate si Ministerul Sanatatii.In cursul zilei de vineri, Alexandru Rafila si omologul sau, Roberto Speranza, vor semna un memorandum de intelegere care…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a solicitat inceperea demersurilor pentru prelungirea Acordului de Cooperare in domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice cu Italia, incheiat in 2013. De atunci si pana in prezent, au fost realizate un numar de 1.462 interventii in cadrul programului de cooperare.…

- Un numar de 3.831 de medici de familie vor realiza testari rapide pentru depistarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2 pacientilor care prezinta simptome specifice acestei boli, conform listei publicate duminica de Ministerul Sanatatii. In Bucuresti, sunt peste 200 de medici de familie care au incheiat…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit, vineri, despre politizarea sanatații și despre cele peste 200 de centre de evaluare din țara pentru pacienții depistați cu COVID. Alexandru Rafila a spus ca centrele de prevenție vor ajuta la gestionarea pandemiei de COVID-19. Chiar daca ajungem la un…

- Medicii de familie pot face GRATUIT teste anticoronavirus. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial Medicii de familie pot face GRATUIT teste anticoronavirus. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul pentru testarea in cabinetele medicilor de familie a fost publicat in Monitorul Oficial,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca autoritatile se asteapta ca valul 5 al pandemiei sa vina cu aproximativ 1 milion de cazuri de infectare. Alexandru Rafila a declarat ca se asteapta ca valul 5 al pandemiei sa vina cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de imbolnavire. "Numarul de cazuri,…

- Ministerul Sanatatii a realizat, conform graficului stabilit, primul jalon din cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta componenta Sanatate.Ministrul Sanatatii, prof dr. Alexandru Rafila a aprobat prin Ordin al ministrului Manualul centrelor comunitare integrate , care reprezinta jalonul…