- Campania de vaccinare va incepe in Romania in data de 27 decembrie cu personalul medical din cele zele spitale aflate in "prima linie de combatere a Covid-19, au declarat surse guvernamentale. Din primele informații, a doua etapa de vaccinare va avea loc cel mai probabil in luna februarie.

- Dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania, a explicat marți, 1 decembrie, ca ”daca se respecta calendarul de omologare, cel puțin 1.000.000 de doze ar trebui sa fie livrate in prima tranșa catre țara noastra”.Lt col dr Valeriu Gheorghița a explicat, intr-o intervenție…

- Intrebat marti seara, intr-o emisiune la TVR, care este explicatia pentru care in unele judete se fac considerabil mai putin teste pentru depistarea infectiilor cu SARS-CoV-2 decat in alte judete, ministrul Sanatatii a sustinut ca testarile se fac in functie de protocoalele stabilite si ca nu exista…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, estimeaza ca putem avea cel puțin 10.000 de cazuri pe zi, pana la sfarsitul lunii decembrie, daca in Romania nu se vor lua masuri in acest sens.De aceea, pana in decembrie, ar putea fi instituita carantina pe zone mari, inclusiv…

- Șase romani din zece s-ar vaccina impotriva noului coronavirus, daca ar fi un vaccin disponibil, procentaj care plaseaza Romania printre ultimele țari cuprinse intr-un sondaj Ipsos realizat la nivel mondial, in randul a 28 de state de pe toate continentele. Media globala de acceptare a vaccinului este…

- In contextul pandemiei, toți specialiștii recomanda vaccinarea antigripala pentru a evita suprapunerea celor doua infecții. Ce se intampla insa in cazul persoanelor care au facut deja boala cauzata de noul coronavirus?!Campania de vaccinare antigripala pentru sezonul 2020-2021 a inceput și in Romania.…

- "Suntem 28 de mii pe aceasta pagina. Acum puteti spune ca, si voi, cunoasteti pe cineva infectat cu noul coronavirus. Cateva zile cu dureri groaznice de cap. Le-am pus pe seama alegerilor interne. Dar cand mi-am pierdut mirosul, nu am mai avut pe ce sa dau vina", a scris Presada pe Facebook. Recomandarea…

- De la inceputul pandemiei, in Italia peste 333.000 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus. Dintre acestia 36.000 si-au pierdut viata. In ultimele 24 de ore, 3.678 de cazuri noi au fost raportate, o cifra care nu mai fusese atinsa de pe 16 aprilie, cand Italia era in stare de lockdown complet.…