- 301 persoane de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Mica au fost confirmate cu coronavirus, conform presei locale, citate de antena3.ro. Testarea a avut loc dupa ce una dintre persoanele internate a fost confirmata pozitiv. In acest moment, in acest centru medical sunt confirmate…

- Pana acum am tacut, pentru ca am ințeles ca spaima este necesara pentru a ține oamenii in casa. Acum spaima nu mai este necesara, pentru ca oricum te amendeaza poliția daca ieși din casa, deci putem vorbi deschis și lucid despre situație. Noi nu stam in casa pentru ca virusul este ucigaș. Am avut dreptate,…

- Copreședintele ALDE București, Tudor-Tim Ionescu, a criticat joi Guvernul Orban pentru gestionarea crizei coronavirusului.„Organizația Mondiala a Sanatații spune : testați, testați, testați, iar la noi #Iohannis ne spune ca totul e ok, #Costache este "demisionat", dupa ce i-o fi refuzat probabil…

- "Nu mai avem de pierdut nicio ora pentru introducerea scenariului patru. Inchiderea granițelor, izolare totala și alte astfel de masuri. Deja suntem in plina epidemie fara control. E o transmitere comunitara, nu se mai știe cine ia de la care, care a dat cui. Si da, testarea in masa este necesara.Noi…

- Liderul PSD a precizat ca la sedinta Comitetului Executiv National de miercuri s-a discutat despre masurile pe care autoritatile locale le pot implementa, dar si despre problemele cu care acestea se confrunta, conform Agerpres.ro. "Singurul ajutor pe care Guvernul l-a acordat in majoritatea…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca toti parlamentarii PSD vor dona 50% din indemnizatie, in jur de 5.000 de lei, pentru a sprijini achizitia urgenta de echipamente medicale. Un parlamentar are, in prezent, o indemnizatie de aproximativ 10.000…

- Emmanuel Macron a propus vineri țarilor europene "un dialog strategic" asupra "rolului disuasiunii nucleare franceze" în securitatea Europei, fara a preciza daca Regatul Unit post-Brexit este vizat sau nu de aceasta propunere, scrie AFP."Partenerii francezi care…