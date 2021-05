Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au discutat luni, în ședința Biroului Executiv, despre organizarea congresului pentru alegerea unei noi conduceri a partidului. Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a propus liberalilor ca pe 15 septembrie sa fie data la care sa aiba loc alegerea conducerii, fapt care a creat proteste…

- Orban a anunțat ca Alexandru Muraru, prim-vicepreședintele PNL Iași, va fi președinte interimar dupa ce Costel Alexe s-a autosuspendat in urma punerii sub urmarire penala pentru dare de mita și delapidare, ca ministru al Mediului in 2020.„Am luat act de suspendarea președintelui PNL Iași la nivel județean…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca Biroul Executiv a decis sa-l numeasca sef interimar al filialei liberale din Iasi pe Alexandru Muraru, un apropiat al premierului Florin Citu, dupa autosuspendarea lui Costel Alexe.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, intr-o conferința de presa, ca Biroul Executiv al partidului a decis ca funcția de președinte al organizației Iași sa fie preluata, interimar, de catre deputatul Andrei Muraru.

- Mihai Chirica și Costel Alexe sunt aleși in funcțiile administrative, acesta fiind motivul pentru care PNL nu ii poate suspenda, a spus, duminica, președintele PNL, Ludovic Orban. El spune ca cei doi sunt suspendați din funcțiile deținute in partid. Replica lui Orban vine dupa ce Klaus Iohannis a…

- Tot miercuri, 28 aprilie, si Costel Alexe a anuntat ca se autosuspenda de la sefia PNL Iasi. Ambele decizii au venit la o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis a transmis ca sefia PNL ar trebui sa reactioneze politic fata de acuzatiile de coruptie aduse liberalilor Costel Alexe si Mihai Chirica.

- Decizia vine la o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis a transmis ca sefia PNL ar trebui sa reactioneze politic fata de acuzatiile de coruptie aduse liberalilor Costel Alexe si Mihai Chirica.

- Ludovic Orban susține ca nu a discutat înca cu deputatul PNL Mugurel Cozmanciuc care a fost trimis marți în judecata de DNA pentru trafic de influența, comentând ca „acum avem lucruri mai importante, bugetul”. Întrebat daca acesta ar trebui sa se autosuspende…