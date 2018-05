Alexandru Jula a fost spitalizat. Cântăreţul prezintă simptomele unui accident vascular cerebral Alexandru Jula, care prezenta simptomele unui accident vascular cerebral, a fost preluat luni dimineata, din fata blocului unde locuieste din municipiul Galati, cu o ambulanta si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, in urma unui apel la 112. Potrivit unor surse medicale, starea lui de sanatate este una stabila in momentul de fata, dar va fi supus unor investigatii medicale amanuntite. Alexandru Jula s-a nascut pe 24 iulie 1934, la Simleul Silvaniei. Debutul in televiziune si l-a facut pe 23 august 1962, iar la radio pe 1 ianuarie 1963. De la 1 octombrie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

