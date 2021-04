Alexandru Arșinel, depistat cu Covid-19 la două luni după ce s-a vaccinat Actorul Alexandru Arșinel a fost diagnosticat cu Covid-19 la doua luni dupa ce s-a vaccinat. Și soția acestuia a fost testata pozitiv. Actorul este internat impreuna cu soția sa la spital. „Da, este adevarat! Nu ne simțim bine, in general, mai ales ca am facut și vaccinul. Asta este! Sunt in spital acum, nu vreau sa apara comentarii! Dumneavoastra și vreo trei vreți sa fiu bine, dar sunt mulți care sunt jigodii ordinare. Nu mai conteaza nimeni in țara asta! Și soția mea este internata in spital!”, a precizat Alexandru Arșinel, potrivit Fanatik.ro. Actorul susține ca s-a vaccinat anti-coronavirus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

