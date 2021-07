Vacanța elevilor a inceput de cateva saptamani bune, insa aceștia și parinții lor inca așteapta premiile pe care Primaria le oferea an de an elevilor cu rezultate excepționale. Așa cum era deja un obicei, Primaria Brașov le oferea, la finalul fiecarui an școlar, in cadrul unei ceremonii speciale, cadouri in bani elevilor premianți de la clasa I pana la clasa a XII-a.Astfel, elevii care luau coronița primeau, in funcție de premiile obținute (I, II și III) anumite sume de bani de la bugetul local. In acest an, nici elevii dar nici profesorii sau directorii de școli nu au primit nici macar o explicație…