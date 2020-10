Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Alex Velea, Mario Fresh, Lino Golden si Abi Talent nu pare sa fi ajuns la final. Dupa ce iubitul Antoniei a explicat, printr-un video postat pe YouTube, ce s-a intamplat de fapt intre ei, bruneta a spus adevarul! Alex Velea, despre motivul rupturii “Golden Boys” Dupa ce presa de monden…

- Mai mult, Velea și-a concediat și agentul sau de impresariere pe care l-a pus sa aleaga intre el și Lino Golden și Mario Galațan, alias Fresh. Inițial, ruperea dintre cei trei s-a produs cordial, discret, dar, dupa cateva zile s-a mutat in spațiul online unde fiecare a rabufnit cum a putut. Lino Golden…

- Alex Velea a avut prima reacție cu privire la neințelegeriledintre el, Lino Golden și Mario Fresh. Dupa ce s-au „ințepat” in mediulvirtual, fara a spune ceva concret despre ce s-a intamplat, de fapt, in relația lor,artistul rupe tacerea. Acesta a precizat intr-un video postat pe Youtube, cavrea sa…

- Antonia a dat declarații uluitoare dupa ce Lino Golden și Mario Fresh au scos la iveala motivul scandalului cu Alex Velea. Cantareața le-a adresat cuvinte dure celor doi tineri prin intermediul contului ei de Instagram.Lino Golden și Mario Fresh au plecat din sanul familiei de la Golden Boy…

- Dupa ce Lino a postat pe rețelele de socializare un mesaj dedicat Antoniei și lui Alex Velea, artista a rabufnit! Antonia a dat de pamant cu Lino și l-a tras la raspundere, susținand ca este fals. Ce mesaj a postat vedeta pe contul de Instagram?

- Scandalul ia amploare in lumea mondena, dupa ce Lino Golden a anunțat in mod oficial ca prietenia dintre el și Alex Velea s-a terminat. Astazi, la zi de cand a postat mesajul, artistul a inceput sa fie criticat de colegii de breasla, pe motiv ca Velea i-a dat tot ce are in prezent. Ce reacție a avut…

- Andreea Mantea a renunțat sa mai prezinte emisiunea „Puterea Dragostei”, iar decizia ei a fost mult comentata. Pentru a inlatura speculațiile, Andreea a dezvaluit care a fost motivul real al alegerii sale. Daca inițial s-a crezut ca a fost data afara și se zvonea ca nu se ințelegea cu echipa de producție,…