- Alex Bodi, mai sincer ca niciodata, in cadrul unui interviu excluvis pentru Antena Stars. Celebrul afacerist a spus cine este, de fapt, noua femeie din viața lui. Fostul soț al Biancai Dragușanu a dezvaluit ca iși mai dorește copii și a marturisit cum le raspunde celor care ii vor raul.

- Alex Bodi a oferit primul și singurul interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce a fost eliberat din arestul la domiciliu. Afaceristul a vorbit despre perioada grea, despre tradari, dar și despre cele trei femei din viața lui: Daria Radionova, Iulia Salagean și Bianca Dragușanu.

- Alex Bodi se afla chiar in aceste momente in fața judecatorilor, iar afaceristul spera ca de aceasta data sa fie lasat in libertate! Afaceristul a ajuns la Craiova, acolo unde se judeca verificarea masurilor preventive in cazul dosarului in care e implicat.

- Care sunt ultimele detalii din cazul lui Alex Bodi? Fostul soț al Biancai Dragușanu a primit o veste neașteptata din partea judecatorilor. Ce se va alege de soarta controversatului afacerist? Alex Bodi, surprins de ultima veste din partea judecatorilor Fostul soț al Biancai Dragușanu a primit vești…

- Alex Bodi, fostul soț al Biancai Dragușanu, a primit vești mari de la judecatori. Afaceristul a fost pus sub control judiciar și eliberat din arestul la domiciliu. Iata ce condiții trebuie sa indeplineasca acum.

- Razboiul dintre Alex Bodi și Bianca Dragușanu continua, de aceasta data afaceristul fiind cel care o acuza pe blondina de infracțiuni grave. Milionarul ii cere fostei sale soții despagubiri record de nu mai puțin de 200.000 de euro.

- Nu doar Bianca Dragușanu a petrecut de ziua ei, ci chiar și fostul ei partener de viața, Alex Bodi. Afaceristul a dat un party de zile mari in vila sa din Tunari, alaturi de iubita și cațiva prieteni.

- O zi atat de speciala un a putut fi trecuta atat de ușor cu vederea de catre Alex Bodi! Celebrul afacerist, surpriza romantica pentru Daria Radionova, de Dragobete! Cum a surprins-o fostul soț al Biancai Dragușanu pe rusoiaca?