Stiri pe aceeasi tema

- Romania, amendata cu 3 mil. euro de CJUE, pentru intarzierea aplicarii Directivei privind prevenirea spalarii banilor și finantarii terorismului Curtea de Justitie a Uniunii Europene a amendat Romania si Irlanda cu 3 mil. euro si, respectiv, cu 2 mil. euro pentru intarzierea si aplicarea incompleta…

- Romanii sunt cei mai conștiincioși angajați din UE, cu cel mai mic numar de absențe de la serviciu. Europenii care au chiulit cel mai mult in timpul pandemiei Cele mai scazute rate ale absentelor de la munca in primul trimestru din 2020 inregistrate in randul statelor membre ale Uniunii Europene sunt…

- La nivelul Uniunii Europene, exista o Directiva-cadru privind deșeurile, care stipuleaza ca pana in anul 2025 statele membre trebuie sa colecteze selectiv deșeurile textile. Din pacate, in acest an Romania se va confrunta, probabil, cu o procedura de infringment (incalcarea legislației comunitare) din…

- "Pentru Programul SURE garantia este de 393 de milioane de euro si, in acest moment, asa cum arata programul, putem sa accesam si pana la 5 miliarde de euro. Este si suma pe care am comunicat-o catre Comisia Europeana, mergem pe maxim", a afirmat Citu, joi, la inceputul sedintei de Guvern. El…

- Tigarile cu arome, interzise in Romania din 20 mai. Tutunul cu arome sau tigarile mentolate nu se vor mai gasi la vanzare in Romania din 20 mai, ca urmare a unei directive europene ce a fost transpusa in legea 201 din 2016. In țara sunt 4,2 de milioane de adulti fumatori, iar 16% dintre acestia fumeaza…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a condamnat vineri Romania pentru ca nu a luat masuri pentru a combate poluarea din București, potrivit minutei de ședința. Romania a fost trimisa in judecata de Comisia Europeana, care a cerut constatarea eșecului in indeplinirea obligațiilor asumate prin…

- Criza coronavirusului a pus in dificultate economia și din cauza aceasta sufera fiecare dintre noi. Cu perspectiva ca perioada critica va trece in cel mai scurt timp, Guvernul PNL și președintele Romaniei Klaus Iohannis lucreaza la un pachet amplu pentru repornirea economiei romanești. Dupa lansarea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Palatul Cotroceni, ca pentru Romania „a fost deja mobilizata o suma de peste 1,5 miliarde de euro din actualul buget multianual al Uniunii Europene”, astfel:750 de milioane de euro sunt fonduri pentru sustinerea IMM-urilor350 de milioane de euro…