ALERTĂ MONDIALĂ. China a scăpat un alt VIRUS. Mii de persoane au fost infectate Peste 6.000 de persoane din orasul Lanzhou, capitala provinciei Gansu din nord-vestul Chinei, au fost testate pozitiv pentru bruceloza, a anuntat guvernul local. Focarul de imbolnaviri a aparut dupa ce o bacterie a fost scapata anul trecut dintr-un laborator al unei companii bio-farmaceutice care produce vaccinuri pentru animale, relateaza Reuters. Guvernul a testat 55.725 de locuitori ai orasului, dintre care 6.620 au avut pana in prezent rezultate pozitive la bruceloza, a anuntat guvernul din Lanzhou in cadrul unei conferinte de presa, potrivit unei informatii publicate joi de cotidianul Global… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

