Alertă meteo ANM. Vin ploile în țară. S-a emis COD GALBEN Meteorologii au emis un cod galben de averse torențiale, descarcari electrice, vijelii și pe alocuri grindina, valabil pana duminica, ora 23.00. Codul galben intra in vigoare la ora 12.00. Astfel, in zona Carpaților Orientali și a Munților Apuseni și local in Moldova, Dobrogea, Muntenia, Crișana, Maramureș și in nord-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate […] The post Alerta meteo ANM. Vin ploile in țara. S-a emis COD GALBEN first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

