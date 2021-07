Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 72 de ani din județul Neamț a ajuns in stare grava la Spitalul in urma cu cateva zile. Pacientul a fost diagnosticat cu hantavirus, o boala infectioasa rara și este monitorizat in permanența de medici, potrivit Agerpres. Zilele trecute barbatul in varsta de 72 de ani a ajuns la Unitatea…

- Intervenție de succes cu robotul de chirurgie craniana. O femeie de 68 de ani a fost operata cu precizie pe creier cu ajutorul robotului de chirurgie craninana, la Iași, potrivit echipei Spitalului Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași. “Pacienta in varsta de 68 de ani s-a prezentat in Unitatea…

- Un barbat in varsta de 40 ani din Bacau s-a prabusit cu parapanta in localitatea Stejaru, comuna nemteana Pangarati. La fata locului s-au deplasat pompierii militari, un echipaj de Terapie Intensiva Mobila si a fost prealertat si elicopterul SMURD de la Iasi. Victima a fost gasita in stare de inconstienta,…

- De frica virusului Sars-CoV-2, un barbat din Iași a luat timp de un an de zile, zilnic, paracetamol și algocalmin. De la inceputul pandemiei de coronvirus, omul in varsta de 55 de ani a lua in fiecare zi Paracetamol și Algocalmin. Daca la inceput lua doar o singura pastila, a ajuns pana la urma sa ia…

- Un barbat in varsta de 55 de ani din județul Neamț a fost internat la Spitalul C. I. Parhon din Iași in stare grava, in urma unui tratament preventiv defectuos anti-COVID. Pacientul risca sa nu-și recupereze niciodata funcția renala și sa ramana dependent de dializa. El a luat timp de aproape un an…

- CHISINAU, 16 mai – Sputnik. Seara de 15 mai 2021 va ramane o amintire urata pentru pasagerii unui microbuz care se deplasa dinspre vama cu Republica Moldova spre Iași. Și aceasta pentru ca in localitatea Vanatori, județul Iași, mijlocul de transport a fost lovit de un autotren care a iesit…