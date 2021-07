ALERTĂ! DNA face percheziții la casa lui Ion Rădoi și la sindicatul pe care îl conduce DNA efectueaza 16 percheziții, miercuri dimineața, la mai multe locații din Capitala, printre care și la sediul Sindicatului Liber din Metrou, dar și la reședința președintelui Ion Radoi. DNA a transmis: “Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise in perioada 2018 – 2021. In cursul zilei de 14 iulie 2021, ca urmare a obținerii autorizarilor legale de la instanța competenta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

