- Centrul Infotrafic avertizeaza ca traficul se desfașoara, vineri seara, ingreunat pe autostrada București-Constanța, din cauza ceții dense, vizibilitatea fiind, in unele locuri, de sub 100 de metri, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, se circula in condiții pe ceața pe tronsonul…

- Meteorologii au emis, luni, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in localitati din zona Olteniei, pe durata urmatoarelor ore, potrivit Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 12:00, in zone din judetele Olt si Dolj, se va semnala ceata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben de ceata valabil de la ora 8:00 pana la ora 10:00.Sunt vizate judetele Constanta si Tulcea.Se vor semnala ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 metri si izolat sub 50 metri.UPDATE: Meteorologii din cadrul ANM a anuntat prleungirea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe avertizari Cod galben de ceata densa, valabile in cinci judete din Muntenia si Dobrogea, potrivit Agerpres. Conform prognozei, pana la ora 10:00, in judetele Teleorman, Constanta, Tulcea, Ialomita si Calarasi se va semnala…

- Meteorologii au emis, vineri, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata si burnita, valabila în urmatoarele ore pe raza mai multor localitati din Muntenia, Oltenia, Moldova si Transilvania.

- Meteorologii au emis, joi, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in urmatoarele doua ore in doua judete din zona Moldovei, potrivit Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 15:00, in localitati din judetele Botosani si Iasi, va continua sa…

- Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari cod galben de ceata, valabile in Bucuresti si in 17 judete, printre care si Calarasi. In unele locuri, vizibilitatea va fi extrem de scazuta si se va semnala burnita. Centrul Infotrafic avertizeaza ca circulatia rutiera se desfasoara in conditii de…

- Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari cod galben de ceata, valabile in Bucuresti si in 12 judete. In unele locuri, vizibilitatea va fi extrem de scazuta si se va semnala burnita.Astfel, pana la ora 9.00, este cod galben de ceata in Bucuresti. ”Se va semnala: ceata ce…