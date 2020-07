ALERTĂ DE COVID-19 LA OCPI ARGEȘ! TREI ANGAJAȚI AU FOST CONFIRMAȚI Oficiul de Cadastru și Publicitate Impbiliara Argeș nu mai lucreaza cu publicul, incepand de astazi, timp de 14 zile. Decizia a fost luata dupa ce in cadrul instituției au fost confirmați 3 angajați cu noul coronavirus. Ancheta epidemiologica este in derulare, iar spațiile OCPI Argeș au fost dezinfectate deja de doua ori. Toata activitatea instituției […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

