Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod roșu de furtuna pentru o zona din Banatul Montan. Astfel, sunt anunțate averse torențiale care vor acumula peste 60…70 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și grindina. Este vizata zona localitațulor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila in intervalul 16 august, ora 12:00 ndash; 16 august, ora 22:00. Conform ANM, in zonele montane, in Transilvania, Maramures si Moldova, local in Muntenia si Crisana vor fi…

- CARAȘ-SEVERIN – Avertizarea meteo intra in vigoare, azi de la ora 15, și e valabila pana la ora 20! Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata mai multe alerte meteo, intre care un Cod roșu de instabilitate atmosferica accentuata pentru 4 județe, printre care și Caraș-Severin! Conform ANM,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod roșu, pe termen scurt, pentru o parte din județul Caraș-Severin. Alerta anunța „averse torențiale care vor depași 40-50 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina și vijelii”, iar meteorologii au mai transmis ca in zona avertizata deja…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o atenționare cod roșu de vijelii in București. Avertizarea este valabila pana la ora 18.30. Se vor semnala averse torențiale care vor depași 40...50 l/mp , descarcari electrice și grindina, potrivit ANM. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un nou Cod Galben de vreme rea a fost emis de Administrația Naționala de Meteorologie pentru județul Suceava. Avertizarea este valabila incepand cu ora 12.00 a zilei de duminica, 5 iunie, și este valabila pana luni dimineața, la ora 6.00. "In cea mai mare parte a Moldovei, in Muntenia, ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in urma cu puțin timp, avertizare de vreme severa imediata cod portocaliu pentru zone din județele: Hunedoara, Arad, Bihor, Caraș-Severin și Timiș.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi o avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna pentru localitati din judetul Suceva, valabila pana la ora 20:00. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…