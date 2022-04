Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, mai multe atenționari. Astfel, in intervalul 9 aprilie, ora 13 – 12 aprilie, ora 9, temporar vantul va avea intensificari in toata țara, cu viteze in general de 45…55 km/h și pe arii restranse de peste 60 km/h. Sambata (9 aprilie) in regiunile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului pe parcursul intregii zile, zonele afectate fiind Dobrogea si estul Munteniei.

- Iata ca iarna s-a intors in Romania. Gradele in termometre au inceput sa scada in ultimele ore, iar acum Administratia Nationala de Meteorologie a anunțat ninsori. Iata care sunt cele șase județe din Romania, vizate de un cod galben de ninsori pana luni!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de cod galben pentru sud-estul țarii, unde vor fi condiții de ninsori viscolite și intensificari ale vantului. Iata pana cand este valabila avertizarea.

- Alerta meteo de ninsori și viscol puternic in Romania. Coduri galben și portocaliu in jumatate de țara, pana luni dimineața Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, noi avertazari cod galben și portocaliu in mai multe județe. Specicliștii anunța ninsori abundente și viscol in zona de…

- Alerta meteo de vreme rea continua sa iși faca simțita prezența tot mai des! Administrația Naționala de Meteorologie a emis recent un cod galben de viscol pentru mai multe județe din țara. Iata cum o sa fie afara in urmatoarele ore, dar și zilele ce urmeaza sa vina!

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata mai multe atentionari cod portocaliu si cod galben de vreme rea ce vizeaza cea mai mare parte din tara. Vor fi afectate si judetele Constanta si Tulcea. Potrivit ANM, a fost emis un cod galben valabil in intervalul 17 ianuarie, ora…

- Vremea se racește, in mai multe zone din țara, și nu vor lipsi precipitațiile. Meteorologii transmit ca de marți pana vineri, vremea va deveni rece, geroasa in timpul nopților și dimineților in vestul, nordul și centrul teritoriului și pe arii mai restranse in rest. Administrația Naționala de Meteorologie…