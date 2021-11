Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile avertizeaza asupra pericolelor la care se expun persoanele care au consumat unul dintre loturile unui produs pus in vanzare de rețeaua de hypermarketuri. Societatea comerciala Carrefour Romania SA a initiat retragerea de la comercializare a produsului toba de porc „Drag de Romania”, se…

- Societatea comerciala Carrefour Romania SA retrage de la comercializare produsul toba de porc „Drag de Romania”, se mentioneaza intr-o informare publicata sambata de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), citata de Agerpres . Procedura de retragere de la…

- Potrivit sursei citate, procedura de retragere de la comercializare a fost decisa ca urmare a evidentierii prezentei Listeria monocytogenes.Retragerea de la comercializare se aplica produselor din lotul/DLC 007041021 / 18.11.2021, mai arata sursa citata.Persoanelor care detin produse din acest lot li…

- Lantul de supermarket uri Carrefour a initiat retragerea de la comercializare a produsului toba de porc "Drag de Romania, se arata intr o informare publicata sambata de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.Procedura de retragere de la comercializare a fost decisa…

- Societatea comerciala Carrefour Romania SA a initiat retragerea de la comercializare a produsului toba de porc "Drag de Romania", se mentioneaza intr-o informare publicata sambata de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Procedura de retragere…

- Ca urmare a notificarii primite din partea producatorului ERHARD, CARREFOUR ROMANIA SA a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a articolelor menționate mai jos. Motivul rechemarii: prezența de oxid de etilena in aditivul utilizat in fabricarea produselor - guma de carruba.Se…

- In urma rapoartelor analitice ale acestor probe, realizate la laboratoare omologate din Romania, precum și ca urmare a analizarii contraprobelor la laboratoare din Uniunea Europeana, s-a constatat ca unele dintre eșantioanele prelevate din oțetul existent la comercializare pe piața din Romania, despre…

- Echipele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au aplicat unitatilor de pe litoral care comercializeaza alimente 225 de amenzi contraventionale, in valoare de 1.877.200 lei, in timpul celor 6 saptamani in care a activat Comandamentul Sezon Estival 2021,…