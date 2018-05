Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, sambata, un mesj de condoleante, dupa decesul lui Hildegard Puwak, fostul ministrul al Integrarii Europene in Guvernul condus de Adrian Nastase, anuntand ca initiativele acesteia au dus la atingerea obiectivului de aderare a tarii in UE.

