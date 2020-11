Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii care ancheteaza incendiul de la Spitalul Județean din Piatra Neamț au stabilit locul din care a izbucnit focul și au inceput audierile in acest dosar. Parchetul General a anuntat ca au fost finalizate patru dintre necropsiile pacientilor decedati si a fost stabilit locul din salon de unde…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) precizeaza duminica intr-un comunicat de presa ca „in salonul incendiat a fost stabilit locul din care s-a declansat incendiul si vor fi ridicate dispozitive si echipamente medicale, in vederea expertizarii”. De asemenea, Parchetul…

- Gabriela Scutea, procurorul general al Romaniei, a facut precizari de ultima ora despre ancheta demarata la Spitalul Piatra-Neamț. Scutea spune ca procurorii nu pot avansa inca piste, dar ca s-a inceput cercetarea la fața locului, potrivit Digi 24.„Colegii de la Piatra Neamț au strans o echipa multidisciplinara…

- Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa in legatura cu imprejurarile in care a izbucnit incendiul de la Sectia ATI din incinta Spitalului Judetean Piatra Neamt, soldat cu zece morti, ancheta fiind preluata de Parchetul General. Initial, dosarul…

