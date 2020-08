Aleksei Navalnîi este în comă şi este ventilat artificial Politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii se afla in coma intr-un spital din Siberia, dupa ce a baut o ceasca de ceai in care, potrivit purtatoarei sale de cuvant, ar fi fost pusa otrava, informeaza joi Reuters. Navalnii, 44 de ani, se afla la terapie intensiva si este conectat la un aparat de ventilare pulmonara, a informat purtatoarea sa de cuvant Kira Iarmis. "Presupunem ca Aleksei (Navalnii) a fost otravit cu ceva ce a fost pus in ceaiul sau. Aceasta este singura bautura pe care el a consumat-o in aceasta dimineata. Doctorii spun ca toxina a fost absorbita mai repede odata cu lichidul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

