- Aleksandr Lukasenko este convins ca va castiga al saselea mandat consecutiv de presedinte al Belarusului, insa Svetlana Tikhanouskaya, fosta profesoara de limba engleza, reprezinta cea mai mare provocare pentru presedintele supranumit odata de Washington „ultimul dictator al Europei”.Votul…

- Aleksandr Lukașenko s-a instalat la putere in Belarus in 1994, adoptand un stil autoritar, care amintește de epoca sovietica: controleaza presa, iși harțuiește și iși baga in inchisoare adversarii politici, ba chiar exista acuzații ca ar fi recurs la o unitate speciala pentru a-i lichida fizic.

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, se confrunta cu proteste masive si are dispute cu Rusia, in contextul in care incearca sa obtina un nou mandat, comenteaza cotidianul britanic The Guardian, observand ca liderul autoritarist de la Minsk este supus unor presiuni fara precedent, anunța…

- Alexander Lukashenko, președintele Belarusului, se confrunta cu amenințari din toate parțile. Populația va decide duminica viitoare daca ii va acorda un al șaselea mandat. Alexander Lukashenko se afla sub o presiune mai mare ca niciodata. Saptamana trecuta, țara sa a fost scena unor evenimente excepționale:…

- Aleksandr Lukasenko, supranumit „Ultimul dictator al Europei”, este pe cale sa obtina un nou mandat la presedintia Belarusului, al saselea la numar, dupa ce si-a eliminat din cursa toti posibilii rivali importanti, inclusiv pe un om de afaceri mediatizat intens de canalele de propaganda ale Kremlinului.

- Aflat de mai bine de un sfert de secol la putere, Aleksandr Lukasenko, supranumit „Ultimul dictator al Europei”, se confrunta cu un val neobisnuit de contestare pe fondul incercarii de reducere la tacere a unui opozant diferit de toti ceilalti de pana acum. Unii vorbesc despre o posibila revolutie „Maidan”…