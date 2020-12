Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Justitiei, Bill Barr, a declarat marti ca nu a constatat suficiente "fraude" pentru a invalida victoria lui Joe Biden la prezidentiale, contrar afirmatiilor lui Donald Trump, potrivit unui interviu acordat agentiei americane Associated Press, citat de AFP, noteaza Agerpres.…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a cerut miercuri sustinatorilor sai sa "inverseze" rezultatul alegerilor prezidentiale la mai mult de doua saptamani dupa anuntul victoriei rivalului sau democrat Joe Biden, continuand sa denunte, fara dovezi si in pofida esecurilor din instanta, un scrutin…

- Statul american Georgia a certificat oficial vineri victoria lui Joe Biden in scrutinul prezidential, informeaza presa locala preluata de Reuters. Cele 16 voturi in Colegiul Electoral national din Statele Unite ii revin astfel candidatului democrat. Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald…

- Secretarul american al Justitiei a autorizat, luni, anchetarea posibilelor fraude electorale in timpul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie. Donald Trump da asigurari ca au fost marcate de ”fraude”, fara a aduce insa dovezi, potrivit AFP. Bill Barr, unul dintre ministrii cei mai loiali presedintelui…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane Joe Biden si-a adjudecat miercuri victoria in statul-cheie Wisconsin, o infrangere pentru presedintele Donald Trump, care castigase in acest stat in fata lui Hillary Clinton in 2016, transmit agentia de presa Associated Press si postul de televiziune…

- Comisia Europeana a indemnat miercuri la rabdare pana cand autoritatea electorala din SUA va anunta rezultatul final al alegerilor prezidentiale americane, dupa ce presedintele Donald Trump si-a declarat victoria inaintea incheierii numararii voturilor in statele-cheie, relateaza agentia EFE.…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…