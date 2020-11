Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de votare s-au inchis in alte doua state-cheie - Arizona si Wisconsin -, in care atat Trump cat si Biden spera iasa invingatori, transmite dpa. Wisconsin, un stat in mod obisnuit favorabil democratilor, a votat cu republicanul Donald Trump in 2016, dar la scrutinul de anul acesta…

- Miercuri, la ora 3.00, ora Bucureștiului s-au inchis sectiile de votare in 21 de state și Washington, D.C, contand pentru 238 de voturi ale colegiului electoral. Ultimele sectii din Florida se inchid in acest moment, la fel ca toate sau majoritatea sectiilor din alte trei state importante: Michigan,…

- Sectiile de votare s-au inchis in sase state de pe coasta de est a Statelor Unite: Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina de Sud, Vermont si Virginia, informeaza dpa. In aceste state, sectiile de votare s-au inchis marti, la ora locala 19:00 (00:00 GMT). Toate sectiile se vor inchide progresiv de la est…

- Primele sectii s-au inchis in unele zone din statele americane Kentucky si Indiana, in contextul in care ziua alegerilor se apropie de sfarsit, relateaza DPA. Sectiile de vot s-au inchis la ora locala 18.00, in partea de est a statelor Indiana si Kentucky. Pe Coasta de Est,…

- Sectiile de votare au fost deschise marti, in estul Statelor Unite, in cadrul unor alegeri prezidentiale mult asteptate, la New York la ora locala 6.00 (13.00, ora Romaniei), dar si in New Jersey, Connecticut, Maine si Virginie, relateaza AFP potrivit news.ro.Sectia de votare din catunul Dixville…

- ALEGERI SUA 2020. Americanii nu isi aleg in mod direct presedintele, ci un Colegiu Electoral, alcatuit din mari electori, insarcinat potrivit Constitutiei sa-l desemneze pe presedinte, ceea ce face din acest scrutin un sufragiu universal indirect. Acest Colegiu este alcatuit din 538 de mari electori,…

- Statele Unite au atins joi cifra de 8.399.689 de infectari cu COVID-19 si de 222.965 de decese de COVID-19, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE. Acest bilant publicat la ora locala 20:00 (00:00 GMT vineri) raporteaza 72.158 de noi contagieri in ultimele…

- Potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, SUA au ajuns marti la 5.138.850 de cazuri confirmate de COVID-19 si la 164.480 de decese, conform Agerpres. SUA au inregistrat cu 53.029 mai multe contagieri decat luni si 1.110 noi decese, potrivit acestor date anuntate la 20:00…