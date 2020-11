Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, care, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne, a castigat alegerile prezidentiale din Republica Moldova, a transmis, duminica seara, la scurt timp dupa inchiderea sectiilor de votare, un mesaj de multumire fata de electorat. Aceasta a declarat ca mobilizarea alegatorilor din diaspora este fara precedent si ca au aratat ca "le pasa de tara lor". "Dragi cetateni, astazi am fost martorii unei mobilizari extraordinare a moldovenilor. In pofida crizei, in pofida neincrederii…