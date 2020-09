Candidatul PSD Victor Dragusin a castigat in alegeri functia de primar al municipiului Alexandria, iar PSD a obtinut 11 din cele 19 mandate de consilier local, avand astfel majoritate simpla in forul decizional, conform rezultatelor finale ale Autoritatii Electorale Permanente (AEP). Candidatul PSD Victor Dragusin a obtinut functia de primar in Alexandria cu un numar de 7.485 voturi, ceea ce inseamna 50,56% din totalul celor 14.804 de voturi valabil exprimate. Pe locul doi s-a situat candidatul PNL Mitran-Piticu Valentina-Veronica, cu 4.325 voturi (29,21%). Prezenta la vot a fost de 36,23%. In…