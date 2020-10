Stiri pe aceeasi tema

- La Neamț, USRPLUS a fost confirmat de alegatori drept a treia forța politica: aproape 20.000 de oameni au votat candidații noștri la Consiliul Județean, am primit aproape 14% din voturile de la Piatra Neamț și peste 17% din cele de la Roman. Avem 73 de consilieri locali și doi primari, inclusiv in cea…

- Copresedintele USR PLUS Neamt, deputatul Iulian Bulai, a scris pe Facebook ca organizatia pe care o conduce a castigat 2 primari, 4 consilieri judeteni si 69 consilieri locali in urma scrutinului de duminica. "Va multumesc pentru increderea primita! A fost greu, dar am invins! Am plecat…

- Copresedintele USR PLUS Neamt, deputatul Iulian Bulai, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa alaturi de copresedintele la nivel national al Aliantei USR PLUS, Dan Barna, ca partidul este "condamnat" sa construiasca autostrazile din Moldova, A7 si A8. Iulian Bulai a subliniat ca USR PLUS nu…

- Horia Constantinescu a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet realizat de cunoscutul raper roman, Cheloo, care l a descris pe Horia, prin prisma sa. Cheloo a punctat ca oamenii tind sa judece trecutul oamenilor atunci cand vine vorba de alegeri, ceea ce considera ca este gresit."Daca este sa…

- Alianta 2020 USR-PLUS Giurgiu a depus liste de candidati pentru alegerile locale din acest an pentru aproape jumatate dintre localitatile judetului, pentru presedintia Consiliului Judetean are candidat propriu, iar la Primaria municipiului Giurgiu il sustine pe Adrian Anghelescu, candidatul PNL. "Avem…

- O surpriza care va naște multe bancuri ornitologice a aparut astazi, 13 august (sa fie cu noroc!) in spațiul public. Proaspat intrata in politica, in partidul Alianța pentru Unirea Romanilor, o economista din Piatra-Neamț și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar. Raluca Cucu, caci despre ea…

- Calin Popescu Tariceanu a anuntat intr-un mesaj pe pagina de Facebook ca va propune celor din ALDE un acord politic cu PSD, in vederea alegerilor locale. Scopul acestui acord nu este doar de a ne sprijini reciproc candidații la alegerile locale, ci de a pune bazele unei alternative serioase la "incompetenții…

- PSD Neamț pare sa fi schimbat mult strategia in privința alegerilor locale. Pe modelul pus in practica de Ionel Arsene in 2016, care a renunțat la o candidatura in Parlament pentru a ramane in administrație, la actualele alegeri parlamentarii vor fi indemnați sa se implice direct, prin candidaturi asumate.…