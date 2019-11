Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a adoptat, luni, la solicitarea MAE, o decizie care stabilește procedura de inlocuire in secțiile de votare din Diaspora a președinților și locțiitorilor biroului electorale. Exista și posibilitatea inlocuirii membrilor din birourile electorale propuși de partide.„In…

- Anunț de ultima ora pentru românii care voteaza în strainatate! Ministerul Afacerilor Externe a solicitat Autoritatii Electorale Permanente modificarea adreselor unor sectii de votare organizate în strainatate în

- Peste 273.000 de romani si-au exercitat dreptul de vot la sectiile de votare din afara tarii in primul tur al alegerilor prezidentiale pana duminica la 07:00 ora Romaniei, cand s-a incheiat a doua zi de vot si in America, potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central. Ministerul Afacerilor…

- Ziarul Unirea La 103 ani, filosoful Mihai Sora, observator independent la alegerile prezidentiale intr-una dintre sectiile de vot din strainatate: „Nu alegem doar un om: ne alegem viitorul” La 103 ani, filosoful Mihai Sora, observator independent la alegerile prezidentiale intr-una dintre sectiile de…

- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale incepe in aceasta noapte, in Noua Zeelanda si Australia, in conditiile in care pentru romanii din afara taril procesul electoral se desfasoara pe durata a trei zile.”Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunostinta opiniei publice…

- 270 de secții noi de votare vor fi inființate in strainatate pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie, a anunțat Autoritatea Electorala Permanenta, duminica. AEP a precizat ca acum sunt 714 secții aprobate, din cele 838 preconizate a fi inființate. Inființarea celor 270 de secții de votare…

- Campania electorala pt alegerile prezidentiale din 10.11 incepe la ora 7.oo Foto arhiva Oficial, campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 10 noiembrie începe în aceasta dimineata. Echipele de campanie ale celor 14 candidati au trebuit ca pâna la miezul…

- Autoritatea Electorala Permanenta a aprobat infiintarea a 444 de sectii de votare in strainatate pentru alegerile prezidentiale din Romania, anunta institutia intr-un comunicat de presa. „Autoritatea Electorala Permanenta a aprobat, prin Hotararea nr. 35/2019, propunerile misiunilor diplomatice si oficiilor…