Stiri pe aceeasi tema

- Duninica, 3 noiembrie 2019, in Republica Moldova se desfașoara turul doi al alegerilor locale generale in 384 de localitați, inclusiv in municipiul Chișinau, unde niciunul dintre candidații la funcția de primar nu a acumulat majoritatea simpla a voturilor la 20 octombrie 2019. In al doilea tur de…

- "Am votat cu certitidinea ca de aceasta data nimeni nu va mai indrazni si nu va mai reusi ca ne fure votul asa cum au facut-o anul trecut, si stim cine a facut-o", a declarat la iesirea din sectia de votare, candidatul pentru functia de primar general al Capitalei,

- Peste 2,8 milioane de alegatori din Republica Moldova sunt asteptati, duminica, la urne in cadrul alegerilor locale. Cetațenii sunt chemati sa voteze primarii si membrii consiliilor locale si raionale. Batalia cea mai mare a acestor alegeri se da pentru Primaria Chișinau, unde principalii favoriți sunt…

- Candidatul Blocului electoral "ACUM" la functia de edil al Capitalei, Andrei Nastase, a participat la un eveniment organizat de Parlament si IDIS Viitorul, unde a fost prezentat ca primar ales al municipiului Chisinau.

- Andrei Nastase critica dur discursul ținut de președintele Moldovei in cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU. „Neutralitatea mereu clamata de Igor Dodon este o chestiune lipsita de conținut atata vreme cat trupele rusești sunt inca pe teritoriul Republicii…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o scurta intrevedere cu omologul sau de la Chisinau, Igor Dodon, in marja participarii la sesiunea Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, subliniind ca drumul european al Republicii Moldova este singura optiune de natura sa aduca prosperitate cetatenilor…

- Andrei Nastase nu mai este ministru de Interne. Acesta a fost suspendat din funcția de ministru in contextul inscrierii acestuia in cursa electorala pentru funcția de primar general al Capitalei.

- Liderul PPDA Andrei Nastase a vorbit in studioul radio Sputnik despre faptul daca va candida sau nu la funcția de primar general al capitalei la alegerile locale generale programate pentru 20 octombrie. Nastase spune ca la ora actuala se lucreaza asupra unui program de modernizare a Chișinaului, iar…