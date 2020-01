Stiri pe aceeasi tema

- Principalul candidat al opozitiei din Taiwan, Han Kuo-yu, si-a recunoscut infrangerea in alegerile prezidentiale desfasurate sambata, felicitand-o pe presedinta in functie Tsai Ing-wen, transmit AFP si DPA. ''I-am telefonat presedintei Tsai pentru a o felicita. Ea are un nou mandat pentru urmatorii…

- Presedinta in functie a Taiwanului, Tsai Ing-wen, a obtinut peste 50% din voturi dupa numararea a mai mult de jumatate dintre sufragiile exprimate in alegerile desfasurate sambata si considerate cruciale pentru viitorul relatiilor cu Beijingul, transmite AFP, preluand media locale. Foto: (c) Tyrone Siu /…

- Birourile de vot s-au deschis sambata in Taiwan putin dupa ora locala 08:00 (00:00 GMT) pentru alegeri prezidentiale dominate de viitorul relatiilor intre aceasta insula cu peste 23 milioane de locuitori si Beijing, potrivit AFP. Circa 19 milioane de alegatori sunt invitati sa aleaga intre…

- Presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen a declarat miercuri ca legile referitoare la securitatea nationala si la relatiile cu Beijingul trebuie sa fie modificate urgent pentru a completa o ''plasa de siguranta a democratiei'' inaintea alegerilor prevazute pentru 11 ianuarie, informeaza DPA.…

- Zoran Milanovic, fost prim-ministru, candidat din partea Partidului Social-Democrat, conduce in fata actualei sefe de stat (sustinuta de partidul de centru-dreapta HDZ), cu 29,6% din voturi fata de 26,4%, potrivit acestui sondaj. Ei sunt urmati de candidatul independent Miroslav Skoro, cu…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, in aceasta seara, dupa anunțarea rezultatelor la alegerile prezidențiale, ca PSD și-a conservat cele peste trei milioane de voturi cu care a caștigat alegerile parlamentare din anul 2016. Rezultatele turului doi al alegerilor prezidențiale și infrangerea…

- Rezultate alegeri prezidentiale 2019 Bucuresti, sector 1: KLAUS-WERNER IOHANNIS - 32.9%, 40,138 de voturi ILIE-DAN BARNA - 25.82%, 31,502 voturi VASILICA-VIORICA DANCILA - 16.31%, 19,895 voturi MIRCEA DIACONU - 10.37%, 12,655 voturi THEODOR PALEOLOGU - 9.27%, 11,316 voturi…

