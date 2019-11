Stiri pe aceeasi tema

- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale incepe in aceasta noapte, in Noua Zeelanda si Australia, in conditiile in care pentru romanii din afara taril procesul electoral se desfasoara pe durata a trei zile.

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunța ca alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019 au intrat in linie dreapta, iar la unele secții de votare din strainatate, precum cele din Australia și Noua Zeelanda, cetațenii romani pot sa se prezinte la urne inca din aceasta noapte. Potrivit…

- Autoritatea Electorala mentioneaza ca in toate cele trei zile exista posibilitatea de prelungire a votarii pana cel mai tarziu la ora 23:59 pentru alegatorii care se afla la sediul sectiei de votare la ora 21:00, precum si pentru cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare. Potrivit…

- Votul din strainatate se va desfasura timp de trei zile pentru fiecare tur de scrutin: 8, 9 si 10 noiembrie - pentru primul tur si 22, 23 si 24 noiembrie - pentru al doilea tur. "Pentru a facilita identificarea celei mai apropiate sectii de votare din cele 72 pe care Ambasada Romaniei in Regatul Unit…

- Romanii din diaspora au au termen, pana in data de 15 septembrie, sa se inscrie pentru a vota, la alegerile prezidentiale din toamna acestui an, fie la sectiile de vot sau prin corespondenta. Potrivit datelor Autoritatii Electorale Permanent, 41.003 de romani au optat pentru votul prin corespondenta,…

- Vei fi in strainatate in perioada alegerilor prezidențiale din noiembrie 2019? Poți sa votezi cu unul dintre urmatoarele documente (valabil in ziua votarii): – cartea de identitate – cartea electronica de identitate – cartea de identitate provizorie – buletinul de identitate – pașaportul diplomatic…

- Marti 23 iulie, Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care se reorganizeaza votul pentru alegerile prezidentiale, de parca acestea ar fi de anvergura alegerilor presedintelui Statelor Unite sau ale Rusiei. S-a stabilit ca in Diaspora votul va fi extins pe durata a trei zile consecutive,…

