- A inceput ziua decisiva pentru cei doi candidați la alegerile prezidențiale 2019. Secțiile de votare din Romania s-au deschis la ora 07.00 și se vor inchide la ora 21.00. In ciuda vremii destul de capricioase, cetatenii merg la vot pentru as desemna noul presedinte al tarii. In Dambovita sunt asteptati…

- UPDATE ORA 07.00: Pana in prezent au votat 96.109 de persoane pe listele suplimentare, iar 17.503 persoane au votat prin corespondenta. Numarul total al persoanelor care au votat in strainatate a ajuns astfel la 113.612. In primul tur al alegerilor prezidentiale, prezenta la vot pana…

- Ziarul Unirea PREZIDENȚIALE 2019: CUM au VOTAT romanii in ultimii 30 de ani? Rezultate și prezența la vot In ultimele trei decenii, de cand Romania a trecut la democrație, țara noastra a trecut prin șapte randuri de alegeri prezidențiale și a avut patru președinți, Ion Iliescu ramanand singurul exponent…

- Dupa raportarea rezultatelor din toate secțiile de votare din Romania, respectiv din 99,52% din secțiile de votare din Diaspora, iata rezultatele parțiale: Rezultate consolidate (100% Romania, 99,52%...

- Duminica seara la ora 21 s-au inchis secțiile de votare din Romania. Romanii din țara și din strainatate și-au votat președintele preferat, insa niciunul dintre cei 14 candidați nu a reușit sa obțina peste 50% din voturi. Ca urmare, peste doua spatamani, pe 24 noiembrie, urmeaza turul II. Potrivit sondajelor…

- Sectiile de votare din Romania au fost deschise la ora 07.00. Aproape 19 milioane de romani sunt asteptati sa mearga la urne pentru a-si exprima optiunea la alegerile prezidentiale. In 2014, prezenta in primul tur a fost de 52,31%.

- Ziarul Unirea ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 ALBA – TURUL I| Prezenta la vot la ora 8.30 a fost de 1,46% la nivel național și 2,26 % in județ. In județul Alba, 7.031 de votanți și-au exprimat dreptul la vot pana la ora 8.30, adica 2,26 %, cu o preponderența in mediul urban. la nivel național prezența la…

