Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Campania pentru alegerile prezidentiale e aproape gata, urmeaza decizia de la urne. Sunt 14 politicieni care aspira la funcția suprema in stat. Printre candidati se numara...

- Informație bomba. Președintele Klaus Iohannis a folosit un membru CNA in campania sa pentru alegerile prezidențiale, deși legea ii interzice acest lucru. Fostul liberal Alexandru Kocsis s-a implicat in alegerea firmelor de internet care fac campania lui Iohannis și ca ia parte la strategia digitala…

- Campania pentru alegerile prezidentiale e in plin toi, deși mai nimeni nu observa. 14 candidati asipira la functia de sef al statului Printre candidati se numara actualul presedinte al Romaniei, Klaus...

- „Nu demult, un pretins lider de dreapta spunea ca are deja imaginea idilica a competiției prezidențiale intre cei doi candidați ai dreptei. Și ne invita pe toți in acest vis frumos de campanie, cand vom asista la o explozie de viziune, o simfonie a ideilor și soluțiilor viabile și valabile și la…

- A inceput oficial campania electorala. Alegatorii sunt așteptați in secțiile de votare in 10 și 24 noiembrie, pentru a-l alege pe cel care va conduce Romania in urmatorii cinci ani. In cursa pentru mandatul de președinte au intrat 14 candidați: profesori, juriști, oameni de afaceri, actori și medici…

- Astazi a inceput campania electorala pentru prezidențiale, cu 30 de zile inainte de data alegerilor. Potrivit Legii 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata si intrata in vigoare pe 28 iulie 2019, candidatii la prezidentiale au dreptul in aceasta perioada sa organizeze mitinguri,…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a inceput sambata, cu 14 candidati la functia de sef al statului si cu noi masuri - romanii din diaspora pot vota la urna pe parcursul a trei zile sau prin...

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca miercuri a inceput perioada electorala pentru alegerile prezidentiale din acest an si precizeaza ca, pentru prima data la un scrutin prezidential, campania electorala va fi finantata de la bugetul de stat. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaz,…