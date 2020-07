Alegeri locale/ AEP a cerut informaţii de la primari privind măsurile pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2 Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca a solicitat tuturor primarilor sa colecteze date si informatii de la nivelul sectiilor de votare, necesare in vederea identificarii de catre autoritatile sanitare responsabile a unor masuri de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 cu ocazia alegerilor locale din 27 septembrie. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, informatiile colectate de primari trebuie completate intr-un fisier electronic pana cel mai tarziu in data de 7 august. Conform instructiunilor de completare a acestui fisier, primarii trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte:… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

