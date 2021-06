Stiri pe aceeasi tema

- La Deveselu (județul Olt) vor avea loc alegeri anticipate, dupa ce, anul trecut, locuitorii l-au reales in funcția de primar pe Ion Aliman, cel care murise inaintea procesului electoral. Cine sunt candidații care vor sa ajunga primar la Deveselu Acum, șase persoane au intrat in lupta pentru desemnarea…

- Șase candidați s-au lansat in cursa pentru funcția de primar al comunei Deveselu, in cadrul alegerilor anticipate organizate pentru ca la alegerile la termen, locuitorii comunei l-au votat pe primarul in funcție care murise intre timp. Printre candidați se numara și fiul fostului primar decedat, Iulian…

- Numarul de bucuresteni vaccinati impotriva COVID-19 cu cel putin o doza este de 667.176, a declarat, luni, prefectul Capitalei, Alin Stoica, dupa ce anterior a anuntat o cifra mult mai mare. "In cursul...

- Exploziv! Un renumit politolog face o analiza incediara a jocurilor desfașurate, in ultima vreme, in sanul Partidului Național Liberal (PNL).Dupa ce Florin Cițu și-a anunțat candidatura la șefia PNL, se vorbește despre o operație demarata impotriva lui Ludovic Orban, prin... Citește AICI o RADIOGRAFIE…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat vineri, 28 mai, autorizarea vaccinului COVID-19 de la compania BioNTech Pfizer pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 12 și 15 ani. "Datele care reies din studiile efectuate arata un profil de siguranța și o tolerabilitate foarte bune, iar eficacitatea…

- Nou studiu pe vaccinul AstraZeneca: are o eficienta 100% impotriva bolii severe si a spitalizarii. Vaccinul AstraZeneca are o eficienta de 79% in prevenirea bolii simptomatice si de 100% impotriva celei severe si a spitalizarii, potrivit unui studiu efectuat in SUA. Cercetarea publicata luni s-a bazat…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP- CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor,…

- Consumul regulat de zmeura in cantitați moderate poate preveni dezvoltarea bolilor mortale și poate contribui la creșterea speranței de viața. Despre acest lucru a scris ediția Express. Potrivit nutriționiștilor, aceste pomușoare sint bogate in quercetina și acid galic-flavonoide care asigura sanatatea…