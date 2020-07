Stiri pe aceeasi tema

- ALDE considera ca Planul de relansare a economiei reprezinta programul politic al PNL pentru campania electorala din acest an, menit "sa impresioneze prin dimensiunile sale decat sa ofere solutii practice". "PNL isi anunta intrarea in campanie electorala prin prezentarea programului politic in aceasta…

- Planul de relansare economica, anuntat de Guvern, presupune si infiintarea Fondului Roman de Investitii (FRI) si a Bancii Nationale de Dezvoltare (BND), ca instrumente financiar-bancare de crestere a capitalizarii si de finantare a investitiilor.

- CHIȘINAU, 11 iun - Sputnik. Ministerul Economiei al Republicii Moldova ne pune in fața faptului implinit și anunța ca tehnologia 5G va fi implementata in doua etape in țara noastra. Astfel, prima etapa va fi 2020-2022, in care urmeaza a fi consolidata rețeaua existenta de antene 4G, și o a doua etapa…

- Europa vorbește, astazi, de relansarea economica și sociala. Comisia Europeana a venit deja cu un Plan concret pentru o noua generație, bazat pe o alocare financiara istorica, care ofera statelor membre posibilitatea de a investi masiv in reforme și in proiecte pentru un viitor mai bun.

- Programul de relansare economica va fi prezentat public de Guvern pe data de 1 iunie si va include masuri clare pentru facilitarea pastrarii in tara a lucratorilor reveniti recent in Romania, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu , potrivit Agerpres. "Programul de relansare,…

- Fermierii interesati sa creasca porci din rasele traditionale Bazna si Mangalita asteapta publicarea in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern prin care programul lansat in 2018 se continua. Ce spun crescatorii despre programul care va continua cu reguli noi.

- Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals din Capitala, a fost demis de la sefia Comisiei stiintifice anti-COVID din cadrul Ministerului Sanatatii. Este vorba despre Comisia de management clinic si epidemiologic al COVID-19 din MS. Anuntul a fost…

- Incepe programul anti-criza de credit pentru IMM. Inscrierile se fac de vineri, 17 aprilie, la ora 10. Tot ce trebuie sa știi Programul prin care IMM-urile pot accesa credite garantate de stat cu dobanzi preferențiale subvenționate incepe maine, vineri, 17 aprilie. De la orele 10.00 firmele se pot inscrie…